«Между нами»: старт проекта «Герои Башкортостана» и очередной суд над издателем «Пруфы»

В Башкирии по инициативе Радия Хабирова запущен кадровый проект «Герои Башкортостана» как продолжение федерального «Времени героев». Главная задача программы – привлечение участников СВО для работы на гражданке, в органах власти и управления, а также на предприятиях и в организациях. Проект предусматривает строгий отбор кандидатов, а потом их всестороннее обучение. Подробнее об этом и о других темах – в нашем видео.