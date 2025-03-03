«Между нами»: старт проекта «Герои Башкортостана» и очередной суд над издателем «Пруфы»

Рубрика «Итогов недели» на телеканале БСТ «Между нами» – это авторский взгляд нашего коллеги-журналиста Руслана Шарафутдинова на происходящее в республике за последние семь дней.

В Башкирии по инициативе Радия Хабирова запущен кадровый проект «Герои Башкортостана» как продолжение федерального «Времени героев». Главная задача программы – привлечение участников СВО для работы на гражданке, в органах власти и управления, а также на предприятиях и в организациях. Проект предусматривает строгий отбор кандидатов, а потом их всестороннее обучение. Подробнее об этом и о других темах – в нашем видео.

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