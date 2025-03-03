В Москве прошла выставка художников из Уфы «СВОи герои»

В Храме Христа Спасителя в Москве прошла выставка уфимских художников «СВОи герои». Она стала частью большого мероприятия – заседания Всероссийского казачьего общества. Поэтому на выставленных портретах были изображены по большей части казаки-участники СВО.

«СВОи герои» – это проект благотворительного фонда «Свидетель милосердия». В зале церковных соборов главного храма страны было представлено около 20 работ – это картины Веры Фроловой, Ольги Винокуровой и Марата Мухаметзянова.