В Москве прошла выставка художников из Уфы «СВОи герои»

В Храме Христа Спасителя в Москве прошла выставка уфимских художников «СВОи герои». Она стала частью большого мероприятия – заседания Всероссийского казачьего общества. Поэтому на выставленных портретах были изображены по большей части казаки-участники СВО.
«СВОи герои» – это проект благотворительного фонда «Свидетель милосердия». В зале церковных соборов главного храма страны было представлено около 20 работ – это картины Веры Фроловой, Ольги Винокуровой и Марата Мухаметзянова.
На двух портретах, которые представили на экспозиции в Храме Христа Спасителя, были изображены уроженцы Башкортостана. Один из них – участник СВО Денис Фомичев, награжденный посмертно орденом Мужества. На выставке в Москве присутствовала вдова героически погибшего бойца.