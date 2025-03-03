В Уфе воссоздали выступление пианистки столетней давности

В Музее музыки имени Федора Шаляпина воспроизвели концерт всемирно известной Веры Тимановой, которая была родом из столицы Башкортостана. Разглядев в 12-летней девочке талантливого музыканта, уфимский меценат помог ей поступить в берлинскую «Школу высшей фортепианной игры».

Вера Тиманова множество раз выступала в Европе, трижды ее приглашали в Америку. Композитор Ференц Лист называл пианистку из Уфы звездой первой величины, а Чайковский посвятил ей своё произведение.

Когда началась Великая Отечественная война и Ленинград оказался в блокаде, Вера Тиманова отказалась эвакуироваться. 20 февраля 1942 года ее не стало. Она похоронена в братской могиле на Пискаревском кладбище.

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