Весной в Уфе пройдёт одна из крупнейших агропромышленных выставок в стране

Международная выставка «АгроКомплекс» и Агропромышленный форум состоятся в Уфе с 18 по 21 марта 2025 года.
Поддержку мероприятию оказывает Министерство сельского хозяйства Российской Федерации.
Миссия Агропромышленного форума - представить достижения сельскохозяйственной отрасли в условиях внешних и внутренних вызовов и объединить экспертов для выработки направлений развития агропромышленного комплекса России.
Мероприятия проводятся согласно Распоряжению Правительства РБ №15-рот 22 января 2025 г.Организаторами выступают Правительство Республики Башкортостан, Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан и БВК.
Интеллектуальный партнер Форума – Евразийский НОЦ мирового уровня.
ЭКСПОЗИЦИЯ ВЫСТАВКИ
Ежегодно «АгроКомплекс» подтверждает статус крупнейшего агропромышленного события в стране.
— В выставке примут участие около 400 компаний из 30 регионов России и зарубежья (Беларусь, Казахстан, Сенегал). На экспозиции будет представлен полный спектр продукции, технологий и услуг в АПК. Специалисты за4 дня смогут подготовиться к новому сезону: провести деловые встречи с партнерами, осмотреть новинки сельхозтехники и оборудования, изучить современные агротехнологии и ознакомиться со средствами защиты и удобрениями.
— Экспоненты разместятся в 4 залах и на уличной экспозиции на общей площади более 18 000 кв.м.
— На открытой площади перед выставочным комплексом будет представлена масштабная экспозиция современной сельскохозяйственной техники.
— Выставку ежегодно посещают более 20 000 посетителей.
Флагманы отрасли выбирают участие в выставке «АгроКомплекс». Среди постоянных участников: Ростсельмаш, Агро Эксперт Груп, Щёлково Агрохим, Август, ФосАгро, Глазовский комбикормовой завод, Zoomlion, Агриматко, Кировец, Amazone, ГК Шанс, Гомсельмаш, Амкодор и многие другие.
ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
Ключевым событием Форума станет Пленарное заседание на тему «Экспорт АПК: цели, тренды и ключевые ориентиры развития 2030» с участием Минсельхоза России, Правительства Республики Башкортостан, Федерального центра развития экспорта продукции агропромышленного комплекса РФ, Национального союза птицеводов, АО «Газпромбанк», Национального союза производителей говядины, Евразийского мясного союза.
Международная повестка Форума будет затронута также на треке «Развитие сотрудничества с внешними странами – успешные кейсы экспортеров». Ожидается визит представителей из Южной Африки и Латинской Америки с участием почетного консула Республики Конго в России Жоселин-Патрика Мандзелы.
Всего в рамках деловой программы пройдут более 25 мероприятий, в числе основных направлений: внедрение искусственного интеллекта и цифровых инноваций для российского АПК, технологический суверенитет сельхозпроизводства,автоматизация и роботизация отрасли, средства защиты растений, биотехнологии, тенденции развития молочной и мясной индустрии, комплексная мелиорация земель, достижения отечественного птицеводства и ветеринарии, перспективы развития рынка продукции халяль, подготовка современных кадров и другие.
Для участия в работе Форума необходимо пройти регистрацию www.user.agrobvk.ru/start