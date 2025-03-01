Весной в Уфе пройдёт одна из крупнейших агропромышленных выставок в стране

— В выставке примут участие около 400 компаний из 30 регионов России и зарубежья (Беларусь, Казахстан, Сенегал). На экспозиции будет представлен полный спектр продукции, технологий и услуг в АПК. Специалисты за4 дня смогут подготовиться к новому сезону: провести деловые встречи с партнерами, осмотреть новинки сельхозтехники и оборудования, изучить современные агротехнологии и ознакомиться со средствами защиты и удобрениями.