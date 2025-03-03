В Уфе пожар на нефтеперерабатывающем заводе ликвидирован

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Уфе успешно ликвидирован. Об этом сообщили в МЧС региона.

Радий Хабиров в ходе оперативного совещания правительства опроверг информацию об атаке завода беспилотниками. Он также выразил благодарность всем, кто участвовал в тушении пожара.

Ранее сообщалось, что причиной возгорания мог стать сбой в технологических процессах. На месте происшествия работают специалисты испытательной пожарной лаборатории и дознаватели.

По информации министра здравоохранения республики Айрата Рахматуллина, один рабочий доставлен в глазной травмпункт, где будет проходить амбулаторное лечение. Погибших нет.