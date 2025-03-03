В Уфе прошла отправка бойцов в зону СВО после отпуска

В Башкортостане выплаты мужчинам, подписавшим контракт с Минобороны России, увеличились. Теперь они получат разово 2 миллиона рублей, а после – ежемесячно от 210 тысяч в качестве зарплаты. Так, в первый год службы каждый контрактник получит минимум 4,5 млн рублей. Подписать контракт можно в военном комиссариате или едином центре «Защитник», который работает в регионе с октября прошлого года.