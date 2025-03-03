Известно состояние мотогонщика, получившего травмы на заезде в Уфе

Мотогонщик Игорь Кононов, который получил травмы во время соревнований в Уфе, переведен в обычную палату. Спортсмен из Стерлитамака, который сейчас выступает за тольяттинскую «Мегаладу», после падения попал под колёса другого гонщика.

Происшествие случилось во время заездов командного чемпионата России. Кононов был госпитализирован в одну из больниц Уфы. По предварительной информации, его жизни ничего не угрожает, однако у него зафиксирован перелом позвоночника. При этом два года назад мотогонщик уже получал аналогичную травму.