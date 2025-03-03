В Башкирии в ДТП с фурой погибла женщина

В Бирске произошла смертельная авария. По предварительным данным ГАИ, сегодня утром, 3 марта, на пересечении улиц Кольцевой и Республиканской 22-летний водитель грузовика «Скания» из Аскинского района, проскочил на красный свет и столкнулся с легковым автомобилем «Hyundai IX35», за рулём которого находился 62-летний местный житель.
В результате столкновения водитель легковушки получил травмы. К сожалению, 62-летняя пассажирка автомобиля скончалась до приезда медиков.
Подробности ДТП выясняются.
Фото: ГАИ РБ.