Стерлитамак продолжает развивать туристические маршруты

Ремесленные мастерские, авторские музеи, новые общественные пространства и восстановленные исторические здания. Стерлитамак продолжает развивать туристические маршруты. Своим гостям второй по величине город республики открывается с самых разных сторон.

Марина Григорьева о шоколаде и какао-бобах знает практически все. Чем и делится с посетителями авторских музеев-мастерских. Она занимается бинтубар-шоколадом. Экспериментирует со вкусами. Хмель, драконий фрукт, есть даже продукт на кумысе. А пекарь Никита Вотяков знакомит гостей со своей технологией производства хлеба. Без дрожжей и на родниковой воде.

Проект «Культурный код» объединяет ремесленников города. Домом для них стало восстановленное местными меценатами здание доходного дома купца Патрикеева. Новую жизнь обрел и дом купцов Баязитовых в историческом центре города благодаря меценатам. Один из них Владислав Калачев начал производить собственные сыры. Гастрономия – одна из важных составляющих туристической инфраструктуры.

А вот предприниматель Айдар Резяпов больше года назад, по сути, из пепла начал поднимать здание бывшей военной комендатуры. В планах в 2026 году открыть здесь музей памяти 170-й стрелковой дивизии, сформированной в Стерлитамаке. Именно её бойцы приняли на себя удар фашистов в первые дни Великой Отечественной войны. Большая часть личного состава погибла, но сорвала планы немцев на блицкриг.

К слову, второй по величине город Башкортостана подготовил туристическую программу к 80-летию Победы. Ее так и назвали – «Стерлитамак героический». На экскурсиях раскрывается вклад горожан в победу над нацизмом.