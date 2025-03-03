Ремесленные мастерские, авторские музеи, новые общественные пространства и восстановленные исторические здания. Стерлитамак продолжает развивать туристические маршруты. Своим гостям второй по величине город республики открывается с самых разных сторон.
Марина Григорьева о шоколаде и какао-бобах знает практически все. Чем и делится с посетителями авторских музеев-мастерских. Она занимается бинтубар-шоколадом. Экспериментирует со вкусами. Хмель, драконий фрукт, есть даже продукт на кумысе. А пекарь Никита Вотяков знакомит гостей со своей технологией производства хлеба. Без дрожжей и на родниковой воде.
Проект «Культурный код» объединяет ремесленников города. Домом для них стало восстановленное местными меценатами здание доходного дома купца Патрикеева. Новую жизнь обрел и дом купцов Баязитовых в историческом центре города благодаря меценатам. Один из них Владислав Калачев начал производить собственные сыры. Гастрономия – одна из важных составляющих туристической инфраструктуры.
А вот предприниматель Айдар Резяпов больше года назад, по сути, из пепла начал поднимать здание бывшей военной комендатуры. В планах в 2026 году открыть здесь музей памяти 170-й стрелковой дивизии, сформированной в Стерлитамаке. Именно её бойцы приняли на себя удар фашистов в первые дни Великой Отечественной войны. Большая часть личного состава погибла, но сорвала планы немцев на блицкриг.
К слову, второй по величине город Башкортостана подготовил туристическую программу к 80-летию Победы. Ее так и назвали – «Стерлитамак героический». На экскурсиях раскрывается вклад горожан в победу над нацизмом.
Стерлитамак рассчитывает получить субсидию от Минтуризма региона на обустройство исторического центра города. Это станет новым толчком развития. Планируют сделать подсветку исторических зданий, обустроить ремесленную площадку, сделать туристическую навигацию и многое другое. Все для того, чтобы гости могли с комфортом открывать для себя Стерлитамак.