В Башкирии отметили чувашскую Масленицу

В Иглинском районе отметили чувашскую Масленицу – Щаварни. В этом году праздник провели в рамках конкурса «Трезвое село».

Для гостей праздника на площади была организована выставка декоративно-прикладного искусства, продукции местных предпринимателей, а также выставлены изделия волонтерского штаба «Вместе мы сила» села Чуваш-Кубово. Своим землякам на передовой они активно помогают. Также на площади развернулась ярмарка с играми и конкурсами. А на главной сцене выступали народные коллективы района.