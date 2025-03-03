В Башкирии семья с пятью детьми отравилась угарным газом

В Башкирии пятеро детей и мать отравились угарным газом. Об этом в своих соцсетях сообщил министр здравоохранения региона Айрат Рахматуллин.

Фото №1 - В Башкирии семья с пятью детьми отравилась угарным газом

Инцидент произошел в поселке Приютово Белебеевского района. В минувшее воскресенье в скорую помощь поступил звонок о том, что 26-летняя мать и пятеро детей в возрасте от одного года до девяти лет отравились неизвестным веществом.

Члены семьи были госпитализированы в ближайшие медицинские учреждения. По предварительным данным, причиной отравления стал угарный газ.

Сейчас состояние детей оценивается как средней степени тяжести. Женщину перевели из отделения реанимации.

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