Бойцы СВО из Башкирии станут участниками первого Кубка защитников Отечества по зимним видам спорта

Герои нашей страны в ближайшем будущем еще и профессиональные спортсмены! Ветераны СВО из Башкортостана станут участниками первого всероссийского Кубка защитников Отечества по зимним видам спорта. Спортивные состязания пройдут в Ханты-Мансийском автономном округе с 12 по 18 марта.

С членами республиканской команды встретился вице-премьер — министр спорта региона Руслан Хабибов. Он выразил признательность бойцам и отметил, что они являются примером для подражания, символом мужества и патриотизма.