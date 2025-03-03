В Башкирии состоялся открытый турнир по вольной борьбе в рамках конкурса «Трезвое село»

В Иглинском районе состоялся открытый турнир по вольной борьбе в рамках конкурса «Трезвое село». В Чуваш-Кубово, на родине четырёхкратного чемпиона мира, призёра Олимпийских игр Сергея Корнилаева, организовали состязания для детей от семи до десяти лет.

Соревнования посвятили памяти погибших участников СВО, а также 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Посмотреть турнир пришли не только родители участников, но и семьи погибших бойцов, а также военнослужащие.

В соревнованиях приняли участие 70 борцов-любителей. Приехали не только из близлежащих деревень, но и из Альшеевского, Архангельского районов и города Салавата. Сильнейших определяли в различных весовых категориях.

Среди победивших — Эрнест Шарипов, Михаил Петров, Михаил Казанцев, среди девочек первыми стали Лилия Ишмухаметова, Анжелина Пашина, София Аскарова. Как заверили организаторы, турнир станет ежегодным.

Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии
БАШКОРТТАР-БСТ