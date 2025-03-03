В Башкирии состоялся открытый турнир по вольной борьбе в рамках конкурса «Трезвое село»

В Иглинском районе состоялся открытый турнир по вольной борьбе в рамках конкурса «Трезвое село». В Чуваш-Кубово, на родине четырёхкратного чемпиона мира, призёра Олимпийских игр Сергея Корнилаева, организовали состязания для детей от семи до десяти лет.

Соревнования посвятили памяти погибших участников СВО, а также 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Посмотреть турнир пришли не только родители участников, но и семьи погибших бойцов, а также военнослужащие.

В соревнованиях приняли участие 70 борцов-любителей. Приехали не только из близлежащих деревень, но и из Альшеевского, Архангельского районов и города Салавата. Сильнейших определяли в различных весовых категориях.