Новое министерство и «Герои Башкортостана»: основные темы оперативки с Радием Хабировым

В Башкортостане появился новый Госкомитет, а также Министерство. Об этом сегодня рассказал Радий Хабиров на оперативном совещании в Правительстве. Также было озвучено, какие общественные пространства преобразят в этом году и сколько заявок подали на участие в региональном кадровом проекте «Герои Башкортостана».

Люди, закаленные в боях и с богатым опытом гражданской жизни, после окончания спецоперации будут новой руководящей элитой. В этом им поможет кадровый проект «Герои Башкортостана». За неделю с момента старта на участие уже поступило почти 700 заявок. Причем больше половины — от действующих военнослужащих. Регистрация открыта до 31 марта. Главное, как отметил Радий Хабиров, подойти к отбору кандидатов с умом и учитывать интересы бойцов.

Я постоянно встречаюсь с плеядой героев. Многих участников СВО знаю в лицо. Среди этих ребят есть по-настоящему талантливые люди. Они закалились в очень сложных условиях, у них высокая дисциплина. Считаю, что они будут носителями новой энергии, нравственных, человеческих и управленческих качеств. Я сам тоже хотел бы стать их наставником. Нельзя относиться к этому проекту формально. Здесь важна и профориентационная задача – дать человеку возможность определиться, выявить его навыки и уточнить, чем он хочет заниматься. Нужно правильно направить, поддержать и переориентировать – это будет большая поддержка для его развития. Важно помочь ребятам спокойно перейти с военной службы на гражданскую. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Быть дисциплинированными Радий Хабиров призвал и действующих чиновников. В России с 1 марта заработали новые правила обеспечения готовности к отопительному периоду. В апреле чиновникам поручено доложить о проведенных мероприятиях.

Мы видим, что ряд городов не в нашей республики заходят в сезон, не получив паспорта, всем говорю, что у нас такое я буду рассматривать как ЧП. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В продолжении коммунальной темы обсудили вопросы благоустройства. Только в 2024 году по программе «Формирование комфортной городской среды» в порядок привели 123 общественных пространства во всех муниципалитетах. С 2025-го эту работу продолжат уже в рамках нового национального проекта «Инфраструктура для жизни». В планах — обновить 94 пространства. Все объекты выбирают жители в рамках всероссийского голосования.

Башкортостан также активно участвует во Всероссийском конкурсе создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Его победителями стали уже 34 проекта, 27 из которых реализовали. Ирина Голованова, министр жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан

А вот министр культуры рассказала об обновлении подведомственных учреждений. В 2025 году в планах — привести в порядок ещё 100 объектов. Всё благодаря проекту «Культура малой Родины», в рамках которого поддерживаются дома культуры не только в городах, но и отдаленных селах.

Всего с 2017 года для учреждений приобрели 301 комплект звукового и светового оборудования, 2 880 сценических костюмов, 236 музыкальных инструментов для оркестров, а также хореографических и фольклорных ансамблей. Амина Шафикова, министр культуры Республики Башкортостан