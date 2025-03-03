Новое министерство и «Герои Башкортостана»: основные темы оперативки с Радием Хабировым

В Башкортостане появился новый Госкомитет, а также Министерство. Об этом сегодня рассказал Радий Хабиров на оперативном совещании в Правительстве. Также было озвучено, какие общественные пространства преобразят в этом году и сколько заявок подали на участие в региональном кадровом проекте «Герои Башкортостана».
Люди, закаленные в боях и с богатым опытом гражданской жизни, после окончания спецоперации будут новой руководящей элитой. В этом им поможет кадровый проект «Герои Башкортостана». За неделю с момента старта на участие уже поступило почти 700 заявок. Причем больше половины — от действующих военнослужащих. Регистрация открыта до 31 марта. Главное, как отметил Радий Хабиров, подойти к отбору кандидатов с умом и учитывать интересы бойцов.
Быть дисциплинированными Радий Хабиров призвал и действующих чиновников. В России с 1 марта заработали новые правила обеспечения готовности к отопительному периоду. В апреле чиновникам поручено доложить о проведенных мероприятиях.
В продолжении коммунальной темы обсудили вопросы благоустройства. Только в 2024 году по программе «Формирование комфортной городской среды» в порядок привели 123 общественных пространства во всех муниципалитетах. С 2025-го эту работу продолжат уже в рамках нового национального проекта «Инфраструктура для жизни». В планах — обновить 94 пространства. Все объекты выбирают жители в рамках всероссийского голосования.
А вот министр культуры рассказала об обновлении подведомственных учреждений. В 2025 году в планах — привести в порядок ещё 100 объектов. Всё благодаря проекту «Культура малой Родины», в рамках которого поддерживаются дома культуры не только в городах, но и отдаленных селах.
Большие планы и в части модернизации первичного звена здравоохранения. Сейчас власти подают заявку на участие в федеральной программе. Глава республики также объявил о создании двух новых ведомств. Госкомитет по научно-технологическому развитию будет заниматься вопросами интеграции достижений учёных в систему экономики. А вот Госкомитет по молодежной политике отныне преобразован в Министерство. Как подчеркнул Радий Хабиров, власти делают большую ставку на молодежь.