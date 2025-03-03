В Уфе мотогонщика, получившего травму на соревнованиях, перевели в обычную палату

Мотогонщик, получивший травмы во время соревнований в Уфе, переведен в обычную палату. Игорь Кононов из Стерлитамака, который сейчас выступает за тольяттинскую «Мега-Ладу», после падения попал под колёса другого гонщика.

Страшные кадры падения Игоря Кононова под колеса соперника облетели российские телеканалы и информационные агентства. Столкновение действительно выглядит ужасно. В начале одного из заездов Кононов сумел захватить лидерство. Но на выходе из очередного поворота подвергся атаке со стороны Дмитрия Хомицевича. Гонщик «Мега-Лады» врезался в тюки и угодил под колеса еще одному участнику заезда Дмитрию Колтакову.

Это падение только на первый взгляд кажется таким страшным. Мы созванивались с Игорем. Он уже в палате. Всё у него нормально. Никакой операции не планируется. Время лечит. Немного покоя, и, думаю, Игорь восстановится.

Раис Мустафин, старший тренер сборной Республики Башкортостан по мотогонкам на льду

Игорь Кононов два года назад, 18 февраля 2023 года, также на этапе командного чемпионата России в Уфе сломал позвоночник. Однако восстановился и в прошлом сезоне вышел на лед. Впрочем, нельзя сказать, что выступал в полную силу. Теперь случилась новая авария. Худшего удалось избежать. По предварительной информации, у спортсмена перелом позвоночника, при этом сохранена чувствительность в ногах. В мотогонках на льду такие ситуации не редкость. Многократный чемпион мира Николай Красников и сам неоднократно был участником подобных столкновений.

Фото №1 - В Уфе мотогонщика, получившего травму на соревнованиях, перевели в обычную палату

Это ненормально, но такое бывает. И в гонках на льду, и во всех других видах. Пожелаем Игорю Кононову скорейшего выздоровления.

Николай Красников, многократный чемпион мира и Европы по мотогонкам льду

Сами соревнования завершились победой команды «Башкортостан». Мотогонщики из нашей Республики в 16-й раз покорили командный чемпионат России. Главным героем сезона можно назвать Никиту Богданова. Он выиграл все этапы личного чемпионата России, а в командном был самым результативным гонщиком, набрав 65 очков. Также чемпионами России в составе команды «Башкортостан» стали Евгений Шаров, Дмитрий Солянников и Иван Гаврилов.

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