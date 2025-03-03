В Уфе мотогонщика, получившего травму на соревнованиях, перевели в обычную палату

Мотогонщик, получивший травмы во время соревнований в Уфе, переведен в обычную палату. Игорь Кононов из Стерлитамака, который сейчас выступает за тольяттинскую «Мега-Ладу», после падения попал под колёса другого гонщика.
Страшные кадры падения Игоря Кононова под колеса соперника облетели российские телеканалы и информационные агентства. Столкновение действительно выглядит ужасно. В начале одного из заездов Кононов сумел захватить лидерство. Но на выходе из очередного поворота подвергся атаке со стороны Дмитрия Хомицевича. Гонщик «Мега-Лады» врезался в тюки и угодил под колеса еще одному участнику заезда Дмитрию Колтакову.
Игорь Кононов два года назад, 18 февраля 2023 года, также на этапе командного чемпионата России в Уфе сломал позвоночник. Однако восстановился и в прошлом сезоне вышел на лед. Впрочем, нельзя сказать, что выступал в полную силу. Теперь случилась новая авария. Худшего удалось избежать. По предварительной информации, у спортсмена перелом позвоночника, при этом сохранена чувствительность в ногах. В мотогонках на льду такие ситуации не редкость. Многократный чемпион мира Николай Красников и сам неоднократно был участником подобных столкновений.
Сами соревнования завершились победой команды «Башкортостан». Мотогонщики из нашей Республики в 16-й раз покорили командный чемпионат России. Главным героем сезона можно назвать Никиту Богданова. Он выиграл все этапы личного чемпионата России, а в командном был самым результативным гонщиком, набрав 65 очков. Также чемпионами России в составе команды «Башкортостан» стали Евгений Шаров, Дмитрий Солянников и Иван Гаврилов.