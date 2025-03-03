В Башкирии продлили конкурс по созданию глэмпингов

В Башкортостане до 17 марта включительно продлен прием документов инвестпроектов в области туризма. Речь о конкурсе Минэкономразвития России по созданию кемпингов, глэмпингов и модульных гостиниц. Предприниматели Башкортостана активно пользуются господдержкой. Только за последние два года они получили более 450 млн рублей для реализации проектов.

Домик уже готов к приему гостей. Как только станет потеплее, сюда можно будет заезжать. Санузел, душ, двуспальная кровать, стол и кухня. Всё это умещается в небольшом домике-палатке. Комфорт на лоне природы. 10 таких домиков были построены в прошлом году благодаря господдержке, в них уже отдыхали туристы.

В планах руководства глэмпинга развиваться дальше. Сейчас они обустраивают экотропу, где гостей встречают деревянные скульптуры животных. К слову, рядом с домиками растет старый дуб, которому несколько сотен лет. С ним связывают легенду о влюбленных Шамсутдине и Зульфие. Именно к этому дереву девушку привязали и казнили подручные одного бая, чьей женой она должна была стать, но сбежала с любимым.

За 2023–2024 годы грантовую поддержку получили 125 инвестпроектов, направленных на развитие туристской инфраструктуры. А это более 450 млн рублей. К слову, до 1 апреля текущего года продлен прием заявок Минэкономразвития страны на конкурсный отбор инвестпроектов по созданию модульных накопительных средств размещения туристов.