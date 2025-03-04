В Башкирии будут проводить благоустройство по новому нацпроекту

В 2025 году общественные пространства в республике будут благоустраивать по новому нацпроекту «Инфраструктура для жизни». В планах на этот год – обновить 94 территории. Кроме того, ещё 70 объектов приведут в порядок в рамках иных программ. Об этом говорили на оперативном совещании в правительстве.