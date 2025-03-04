В Уфе VII фестиваль камерной и хоровой музыки «Классика над Белой рекой»

В столице республики завершился VII фестиваль камерной и хоровой музыки «Классика над Белой рекой». С 12 февраля на сцене Башкирской филармонии звучали концерты российских исполнителей с мировым именем из Уфы, Москвы и Санкт-Петербурга.

Впервые для ценителей классической музыки выступил и заслуженный артист России Борис Березовский. Он выступает в таких статусных залах мира, как Берлинская филармония, Большой зал Московской консерватории, Концертный зал имени Чайковского, а в его репертуаре фортепианные концерты Бетховена, Моцарта, Шопена, Брамса, Рахманинова, Чайковского. Фестиваль в столице завершился сольным концертом пианиста.