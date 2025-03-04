В Башкирии парень из мести поджег гараж

В Благовещенске 21-летний парень решил отомстить своему знакомому и устроил поджог. 26 августа 2023 года в нетрезвом состоянии он подошел к гаражу своего товарища, взял кусок березовой коры и поджег его, положив к деревянной стене гаража. Вскоре вспыхнул пожар.

Фото №1 - В Башкирии парень из мести поджег гараж

Мужчина признал свою вину. Благовещенский районный суд, принимая во внимание все обстоятельства, назначил ему условный срок на 1 год и 6 месяцев.

Суд также удовлетворил требование потерпевшего о возмещении материального ущерба в размере почти 345 тысяч рублей.

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