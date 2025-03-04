В Башкирии водитель насмерть сбил пешехода и сбежал

В Илишевском районе сотрудники ГАИ ведут поиски водителя, который допустил смертельное дорожно-транспортное происшествие.
В ночь с 3 на 4 марта на 1171 км автодороги М-7 недалеко от села Карабашево неизвестный водитель допустил наезд на 40-летнего пешехода. После произошедшего автомобилист скрылся, а пострадавший скончался.
Сотрудники полиции организовали оперативно-розыскные мероприятия. Всех, кто располагает какой-либо информацией по данной аварии, просят обращаться в ближайший отдел полиции либо в дежурную часть ОСБ ДПС Госавтоинспекции МВД по РБ по телефону: 8 347 235 84 02.