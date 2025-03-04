Бойцы СВО подарили планшет мальчику из Башкирии, отдавшему свои накопления

Бойцы с передовой отправили планшет 8-летнему Амиру Магадееву из Зианчуринского района. Мальчик отдал военнослужащим деньги из своей копилки – ребенок планировал купить планшет. Но передумал, решив, что рации на СВО нужнее, ведь там чьи-то папы. Об удивительной истории маленького патриота в социальных сетях рассказал и Глава Башкортостана, благодаря этому посту об Амире узнали и мы. А чтобы познакомиться с мальчиком лично, поехали в Зианчуринский район.

Желание помочь оказалось сильнее мечты о планшете. Хотя на него 8-летний Амир Магадеев копил почти год. Но когда рядом все объединились в поддержке бойцов, маленькое сердце отозвалось на общее дело.

Имя каждого, кто присоединился к Амиру в этом решении, записано в блокноте. Благодаря их отклику 19 тысяч рублей собрали за три с половиной дня.

Получилось и на этот раз объединить вокруг своей идеи друзей, близких – и своих, и родителей. На собранные деньги купили две рации, которые доставили в зону СВО. Поступок мальчика растрогал военнослужащих, они не смогли остаться равнодушными к мечте своего юного друга. Нашли возможность через стерлитамакских бойцов отправить подарок.