В Уфе ветеран СВО преподает кадетам строевую подготовку

Ветеран спецоперации с позывным «Татарин» после тяжелого ранения вернулся на родину в новом амплуа и нашел дело всей жизни. Находясь за рулем боевой машины, в которую попал вражеский снаряд, мужчине чудом удалось выжить. Он получил множество увечий. Сейчас он продолжает лечение, а с недавних пор решил внести свой вклад в становление будущих офицеров в уфимском центре образования №25. Для кадетов он не просто наставник, а живой пример мужества и настоящего патриота.

Каждое занятие по строевой подготовке начинается с приветствия. Кадеты учатся не только построению, но и синхронному выполнению команд. Все под чутким руководством сержанта. Ветеран специальной военной операции с позывным «Татарин" стал для ребят не только примером, но и наставником.

Недавно прошел конкурс 23 февраля, там собирались начальные классы, средние и старшие классы, мы там участвовали. Если бы не было строевой подготовки, мы бы не смогли. Рената Хусниярова, ученица 7 кадетского класса центра образования №25

Много лет его жизнь была связана со службой. Выполнял задачи в Чебаркуле, а с начала СВО встал на защиту Родины, управляя боевой машиной в самоходном артиллерийском полку. После тяжелого ранения ветеран вернулся к мирной жизни и продолжает лечение. На его счету медали «За отвагу», «За участие в специальной военной операции», Жукова и «За воинскую доблесть» второй степени. По профессии мужчина – учитель физкультуры, поэтому на гражданке приобщает к спорту и прививает любовь к отчизне подрастающему поколению.

Данил Айратович – человек с большим боевым опытом, и мы считаем, что ребята могут научиться у него многому. Все, что касается начальной военной подготовки, он даст все азы ребятам. Мы очень рады, что он пришел к нам в школу. Римма Гасимова, заместитель директора по воспитательной работе центра образования №25

Когда-то давным-давно решил связать свою жизнь с армией, а теперь в армии служить не могу. А здесь что-то приближенное к армии, так скажем. Поэтому выбрал эту профессию. Хочется детей научить, привить им патриотизм, хочется им объяснить, чтобы они поняли, что если Родина говорит, что ей нужна защита, все должны быстренько собраться и поехать, куда скажет Родина. позывной «Татарин», ветеран СВО, руководитель по военно-патриотической подготовке центра образования №25