В Уфе ветеран СВО преподает кадетам строевую подготовку

Ветеран спецоперации с позывным «Татарин» после тяжелого ранения вернулся на родину в новом амплуа и нашел дело всей жизни. Находясь за рулем боевой машины, в которую попал вражеский снаряд, мужчине чудом удалось выжить. Он получил множество увечий. Сейчас он продолжает лечение, а с недавних пор решил внести свой вклад в становление будущих офицеров в уфимском центре образования №25. Для кадетов он не просто наставник, а живой пример мужества и настоящего патриота.
Каждое занятие по строевой подготовке начинается с приветствия. Кадеты учатся не только построению, но и синхронному выполнению команд. Все под чутким руководством сержанта. Ветеран специальной военной операции с позывным «Татарин" стал для ребят не только примером, но и наставником.
Много лет его жизнь была связана со службой. Выполнял задачи в Чебаркуле, а с начала СВО встал на защиту Родины, управляя боевой машиной в самоходном артиллерийском полку. После тяжелого ранения ветеран вернулся к мирной жизни и продолжает лечение. На его счету медали «За отвагу», «За участие в специальной военной операции», Жукова и «За воинскую доблесть» второй степени. По профессии мужчина – учитель физкультуры, поэтому на гражданке приобщает к спорту и прививает любовь к отчизне подрастающему поколению.
На днях ветеран СВО стал отцом, и это событие в том числе вдохновило его на участие в региональном кадровом проекте «Герои Башкортостана». В нем планируют готовить управленцев из числа военнослужащих и ветеранов для работы в органах государственной и муниципальной власти. Уже сегодня свои заявки на участие подали более 650 человек.