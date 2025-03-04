В Москве прошёл фестиваль башкирской музыки «Журавлиная песня»

В Москве определили победителей первого фестиваля башкирской музыки «Журавлиная песня». В мероприятии приняли участие 35 конкурсантов с вокальными, инструментальными, хореографическими, сольными и коллективными номерами.

Фестиваль – это площадка для творческого самовыражения выходцев из республики, которые живут в Москве и Московской области. Специальные гости приехали поддержать участников своим выступлением и воодушевить на творчество. Абсолютной победительницей, обладательницей гран-при стала Ленара Султанова.