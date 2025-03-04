В Уфе осудили участников массовой драки на рынке

Орджоникидзевский районный суд вынес решение по делу трех лиц, обвиняемых в покушении на убийство, хулиганстве и умышленном причинении вреда средней тяжести здоровью. Как сообщили в прокуратуре Башкирии, инцидент произошел в сентябре 2023 года на территории торгового центра, когда ссора между двумя мужчинами переросла в драку с участием других людей.

В процессе потасовки были использованы травматический пистолет, деревянная бита, камни и палки. Один из участников драки нанес удар топором по голове другого, что привело к серьезным травмам. В результате происшествия несколько участников также пострадали.

Суд назначил мужчинам наказание в виде лишения свободы сроками от 3 лет и 6 месяцев до 12 лет с отбыванием наказания в исправительных колониях общего и строгого режимов.