В Уфе мужчина получил ожог, на сутки застряв ногой в батарее

В Уфе помощь спасателей потребовалась 55-летнему мужчине, который застрял ногой в батарее. Об этом рассказали в Управлении гражданской защиты.

Горожанин упал в своей квартире. Во время падения его нога застряла между полом и батареей. Самостоятельно высвободиться из западни он не смог. На следующий день мужчину навестил сын, который и обратился к спасателям.