ХК «Салават Юлаев» одержал победу над хабаровским «Амуром»

«Салават» продолжает победную серию в выездном турне на Дальнем Востоке. Сегодня «юлаевцы» были сильнее хабаровского «Амура». Счёт в матче открыл Владислав Ефремов. Так он набрал 100-е очко в КХЛ. Удвоил преимущество команды Шелдон Ремпал.

Позже хозяева льда отыграли один гол. Точку в игре поставил Джошуа Ливо, отправив шайбу в пустые ворота. Для канадского нападающего этот гол стал 44-м в сезоне. 3:1 в пользу уфимского коллектива. Следующий матч башкирский клуб проведет 6 марта снова против «Амура».