В Уфе прошли спортивные игры для детей с ОВЗ

В Уфе прошли спортивные инклюзивные игры для детей с ограниченными возможностями здоровья. Инициаторы проекта – центр «Ломая барьеры» и подростковый клуб «Маяк» объединения «Дети плюс». Мероприятие приурочено ко Дню редких заболеваний и направлено на социализацию ребятишек и поддержку орфанных пациентов.

В программе были адаптированные эстафеты, зарядка с олимпийской чемпионкой Аделиной Загидуллиной, показательные выступления по тхэквондо и танцам. Все участники получили памятные подарки и дипломы, благодаря Гульназ Сакулиной, которая пробежала эстафету «Уфимского ожерелья» в поддержку подопечных центра «Ломая барьеры». «Редкие игры» посетили и члены детского общественного совета при уполномоченном по правам ребенка в Башкортостане.