В Уфе прошёл первый семинар кураистов

В уфимском Конгресс-холле «Торатау» прошел первый семинар кураистов, мастеров и исполнителей на национальных музыкальных инструментах. Собрание началось с исполнения башкирской народной мелодии «Уралым».

На встрече обсудили деятельность государственного ансамбля кураистов и его планы на ближайшие годы, методы исполнения, развитие курая с использованием современных технологий. Каждый из присутствующих внес свои предложения. По окончании семинара состоялось вручение документов о принятии в Союз кураистов Башкортостана новых членов.