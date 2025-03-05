В Башкирии на трассе М-5 столкнулись три большегруза

Сегодня утром, 5 марта, в Иглинском районе произошла авария с участием трех грузовиков, сообщили в пресс-службе ГАИ республики.

Фото №1 - В Башкирии на трассе М-5 столкнулись три большегруза

ДТП случилось на 1505 км трассы М-5 Урал. 41-летний водитель большегруза «Вольво», потерял управление над автомобилем и выехал на встречную полосу. На обочине он столкнулся с грузовым автовозом «Мерседес», после чего касательно задел другой грузовик «Скания».

61-летнего водителя «Мерседеса»  госпитализировали. На автовозе зафиксированы механические повреждения.

На данный момент проводится проверка.

Видео: ГАИ по РБ.

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