В Башкирии на трассе М-5 столкнулись три большегруза

Сегодня утром, 5 марта, в Иглинском районе произошла авария с участием трех грузовиков, сообщили в пресс-службе ГАИ республики.

ДТП случилось на 1505 км трассы М-5 Урал. 41-летний водитель большегруза «Вольво», потерял управление над автомобилем и выехал на встречную полосу. На обочине он столкнулся с грузовым автовозом «Мерседес», после чего касательно задел другой грузовик «Скания».