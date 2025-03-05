В Минфине Башкирии подвели итоги 2024 года

Объем инвестиций в Башкортостане превысит 700 миллиардов рублей. Республика – в тройке лучших регионов Национального рейтинга состояния инвестиционного климата. Башкортостан возглавляет федеральный рейтинг эффективности промышленной политики. Производство выросло на 5,4% – это выше среднероссийских темпов. Об этом говорили на итоговой коллегии Министерства финансов республики.

Более 70% бюджетных расходов – социальные. В этом плане все обязательства выполнены. Улучшены позиции по объему поступлений налоговых и неналоговых доходов. По словам руководителя ведомства Светланы Малинской, значительное внимание уделяется вопросам укрепления финансовой базы муниципалитетов. По всем доходным источникам местных бюджетов обеспечен рост поступлений. Главной задачей остаётся эффективное использование всех возможных финансовых ресурсов для обеспечения экономического роста и социального благополучия.