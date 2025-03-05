Ветерану Салимяугару Валиуллину присвоено звание почетного гражданина Уфы

Ветерану Великой Отечественной войны Салимяугару Валиуллину присвоено звание почетного гражданина Уфы. Знак и вместе с ним медаль в честь юбилея Победы фронтовику вручило руководство администрации Советского района Уфы и депутаты Горсовета. В январе Президент страны Владимир Путин поддержал инициативу Минобороны о наделении ветеранов Великой Отечественной войны званиями «Почетный гражданин» населенных пунктов и районов, в которых они проживают.

Боевой путь для Салимяугара Валиуллина начался в 17 лет. Решил отомстить за смерть отца на фронте. Служил в составе 1229-го полка 5-й армии 1-го Дальневосточного фронта. С фашистами сразиться не удалось. Но довелось воевать с японскими милитаристами. Фронтовик освобождал Маньчжурию, где стояла самая грозная сила врага – Квантунская армия.

После окончания войны до 1951 года служил радиотелеграфистом в рядах Вооруженных сил на Чукотке. После решил посвятить свою жизнь мирной профессии и поступил в сельскохозяйственную академию на ветеринарный факультет. После окончания остался работать преподавателем, защитил кандидатскую диссертацию, а затем работал главным ветеринарным врачом Илишевского района. На пенсии вернулся в Уфу.

А это уже новая страница семейной истории. Салимяугар Валиуллин отныне почетный житель башкирской столицы. Также ветерану вручили медаль в честь 80-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне. В Советском районе впереди еще несколько вручений.