В Уфе прошло первенство России по биатлону среди юношей и девушек

Уфа приняла первенство России по биатлону среди юношей и девушек 17-18 лет. В турнире приняли участие более 200 спортсменов из 31 региона страны. Они соревновались за звание лучших в индивидуальных гонках, суперспринтах и смешанных эстафетах. Башкортостан представили 15 биатлонистов, среди которых мастер спорта России.
Хорошие результаты показали башкирские спортсмены. Даниил Сгибнев занял второе место в индивидуальной гонке, а также третье место в суперспринте. Среди девушек четыре участницы из нашей республики находятся в тридцатке лучших. Первой в общем зачете стала сборная Ханты-Мансийского автономного округа. Представители региона стали первыми в суперспринте и эстафете.