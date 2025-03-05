В Уфе прошло первенство России по биатлону среди юношей и девушек

Стартует 120 мальчиков и 100 девочек. Это все лучшие в Российской Федерации. Потому что до этого в каждом регионе зоны проходили, оттуда отбирались команды, и все сильнейшие юноши сейчас находятся у нас здесь, в Уфе.

Виктор Никитин, главный тренер сборной команды Республики Башкортостан по биатлону