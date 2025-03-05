В Уфе прошло первенство России по биатлону среди юношей и девушек

Уфа приняла первенство России по биатлону среди юношей и девушек 17-18 лет. В турнире приняли участие более 200 спортсменов из 31 региона страны. Они соревновались за звание лучших в индивидуальных гонках, суперспринтах и смешанных эстафетах. Башкортостан представили 15 биатлонистов, среди которых мастер спорта России.

Стартует 120 мальчиков и 100 девочек. Это все лучшие в Российской Федерации. Потому что до этого в каждом регионе зоны проходили, оттуда отбирались команды, и все сильнейшие юноши сейчас находятся у нас здесь, в Уфе.

Виктор Никитин, главный тренер сборной команды Республики Башкортостан по биатлону

Хорошие результаты показали башкирские спортсмены. Даниил Сгибнев занял второе место в индивидуальной гонке, а также третье место в суперспринте. Среди девушек четыре участницы из нашей республики находятся в тридцатке лучших. Первой в общем зачете стала сборная Ханты-Мансийского автономного округа. Представители региона стали первыми в суперспринте и эстафете.

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