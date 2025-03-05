Уфимские хирурги спасли малыша с редким диагнозом

Хирурги детской больницы №17 успешно провели операцию полуторагодовалому ребенку с редким диагнозом - перекрутом желчного пузыря. Об этом сообщил в своих соцсетях министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.

Малыш поступил в больницу с беспокойным состоянием после падения. Обследование показало, что у него нарушилось кровоснабжение желчного пузыря из-за перекрута. Хирурги провели операцию с минимальным разрезом, удалив желчный пузырь.

Министр отметил, что благодаря малоинвазивным технологиям и профессионализму медицинского персонала операция прошла успешно. После лечения ребенка выписали из больницы. Он будет находиться под наблюдением местных врачей.