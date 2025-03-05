В Башкирии в массовой аварии пострадали два пассажира и два водителя

Сегодня, 5 марта, в Стерлитамакском районе зафиксировали массовое дорожно-транспортное происшествие.
Около села Старое Барятино произошло столкновение «Шевроле Нива» и двух «Лада Гранта». 59-летний водитель внедорожника выехал на встречную полосу, столкнулся с легковушкой, а после машину откинуло на другой автомобиль. В аварии пострадали четыре человека. Одного из пострадавших деблокировали спасатели.
С различными травмами их доставили в больницу. По предварительным данным, двое получили травмы средней степени тяжести, еще двое — тяжелой.
Фото: ГАИ РБ.