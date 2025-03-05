В Стерлитамаке ребенка-инвалида не обеспечивали лекарственными препаратами

В Башкирии ребенка-инвалида не обеспечивали необходимыми медикаментами. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.

В ходе проверки было обнаружено, что восьмилетней девочке, страдающей от заболевания суставов, не предоставлялись необходимые медикаменты в льготном порядке. Родителям приходилось тратить собственные средства на их приобретение.

После вмешательства прокуратуры суд обязал региональное министерство здравоохранения выплатить семье более 270 тысяч рублей в качестве компенсации, а также обеспечить девочку необходимыми лекарствами на постоянной основе.