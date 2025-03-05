Глава Башкирии учредил Совет по развитию промышленности

Глава Башкортостана Радий Хабиров учредил Совет по развитию промышленности. В его состав войдут представители Минпрома, Минторговли, в том числе федеральных, руководители структур, отвечающих за поддержку бизнеса.

Будут задействованы также представители Башстата, руководители крупных компаний, таких как БСК, БГК, ОДК-УМПО, Инман, «НефАЗ», региональные компании «Газпрома» и другие, руководители Нацбанка РБ и крупнейших банков. Совещательный орган должен обеспечить эффективное взаимодействие федеральных, региональных и муниципальных органов власти между собой и с предприятиями.