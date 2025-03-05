Башкирия сохранит контрольный пакет акций БСК

Об этом говорят эксперты, комментируя указ Владимира Путина об исключении «Башкирской содовой компании» из перечня стратегических предприятий. Президент подписал указ в понедельник.
БСК – один из ключевых активов республики, поэтому дальнейшая судьба компании и перспективы волнуют многих. Но поводов для беспокойства нет, отмечают в пресс-службе Главы Башкортостана. Большинство в совете директоров будет за представителями региона.
По словам политологов, исключение БСК из числа стратегических предприятий, скорее всего, было тщательно проработано с учетом интересов республики.