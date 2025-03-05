Башкирия сохранит контрольный пакет акций БСК

Об этом говорят эксперты, комментируя указ Владимира Путина об исключении «Башкирской содовой компании» из перечня стратегических предприятий. Президент подписал указ в понедельник.

БСК – один из ключевых активов республики, поэтому дальнейшая судьба компании и перспективы волнуют многих. Но поводов для беспокойства нет, отмечают в пресс-службе Главы Башкортостана. Большинство в совете директоров будет за представителями региона.

Отсутствие нервозности как на федеральном, так и на республиканском уровне при перераспределении федерального пакета акций в очередной раз свидетельствует о том, что сохраняются те договоренности, которые были достигнуты ранее в 2020 году между Радием Хабировым и Владимиром Путиным. Башкортостан сохраняет свой контроль над предприятием.

Арсен Шаяхметов, политолог, председатель совета молодых учёных БАГСУ при Главе Республике Башкортостан

По словам политологов, исключение БСК из числа стратегических предприятий, скорее всего, было тщательно проработано с учетом интересов республики.

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