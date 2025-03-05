Башкирия сохранит контрольный пакет акций БСК

Отсутствие нервозности как на федеральном, так и на республиканском уровне при перераспределении федерального пакета акций в очередной раз свидетельствует о том, что сохраняются те договоренности, которые были достигнуты ранее в 2020 году между Радием Хабировым и Владимиром Путиным. Башкортостан сохраняет свой контроль над предприятием.

Арсен Шаяхметов, политолог, председатель совета молодых учёных БАГСУ при Главе Республике Башкортостан