В Уфе стартует первый набор на поступление в «Школу 21»

В республике стартует первый набор на поступление в «Школу 21». Это проект, который откроется в Уфимском кампусе на базе нового геномного центра. Образовательный проект реализуется в регионе благодаря стратегическому партнерству между Правительством республики и Сбером.

Создание площадки «Школы 21» в Уфе откроет новые возможности для всех жителей региона, стремящихся к карьере в цифровых технологиях. Кандидаты от 18 лет, успешно прошедшие отборочные этапы, смогут бесплатно получить востребованную IТ-профессию. Молодежь и более старшее поколение сможет обучиться с упором на практику и перспективой трудоустройства в высокотехнологичной отрасли.