Ветераны СВО из Башкирии готовятся к Кубку защитников Отечества

Это, знаете, наверное, самое важное, чтобы их сюда привезти, их подготовить и чтобы они увидели, что они могут быть героями и на спортивной арене.

Рима Баталова, депутат Государственной думы России, многократная чемпионка Паралимпийских игр, мира и Европы по лёгкой атлетике