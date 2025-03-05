Ветераны СВО из Башкирии готовятся к Кубку защитников Отечества

Бойцы специальной военной операции из Башкортостана готовятся впервые выступить на Кубке защитников Отечества по зимним видам спорта. В нем примут участие около трехсот спортсменов из более чем 40 регионов страны. Представлять нашу республику на соревнованиях будут бойцы в разных дисциплинах.
Артем Мухарямов увлекается спортом с детства. После тяжелого ранения он потерял руку и, казалось, возможность вести активный образ жизни. Но благодаря тренеру ветеран специальной военной операции нашел себя в горных лыжах. Сейчас он вместе с товарищем готовится выступить на Кубке защитников Отечества.
Страшно, волнительно, но гордость берет верх. Охота победить, конечно, соперников. Получить какие-то медали, награды, показать хороший результат.Артём Мухарямов, ветеран специальной военной операции
Есть опасения, конечно, всегда, что ноги у меня травмированные. Одной нет, а другая травмирована очень сильно. Были опасения, до сих пор каждую тренировку есть опасения, что что-то может произойти. Но пока, слава богу, всё хорошо. Ну, не стоять на месте, жить дальше. Вот такие мотивации. Жизнь не заканчивается после ранения, после даже тяжелых ранений.Алексей Холопов, ветеран специальной военной операции
Занятия проходят три раза в неделю. Оба ветерана включены в инклюзивный проект и тренируются вместе со спортсменами с нарушениями интеллекта. Они стали для бойцов мотиваторами.
Сейчас мы уже точно можем сказать, что они у нас очень хорошо подготовлены. Мы будем надеяться на очень хорошие результаты. Почему мы будем надеяться на хорошие результаты? Потому что мы физически даже не представляем, кто может быть нашими соперниками.Кристина Коваленко, руководитель адаптивного клуба горнолыжного спорта и сноуборда
Некоторые бойцы, вернувшиеся домой, выбрали биатлон. Сильнейшие из них тоже будут представлять республику на соревнованиях.
Мы все тренировки проводим на комплексе «Биатлон» Комарова 1. Все тренировки там. Там и стрельбище есть, есть где установку поставить, есть где на лыжах покататься.Павел Бородин, тренер-преподаватель адаптивного центра Республики Башкортостан
Согласно положению турнира, участникам предоставляется прокатный инвентарь. Но в Башкортостане спортсменам выделили собственный. Задействовали и современные инфраструктурные объекты.
В каждом спортивном объекте у нас должно быть, безусловно, место, должна быть возможность для того, чтобы занимались у нас спортом участники СВО, прежде всего, члены их семей и вообще жители нашей республики. Такую задачу нам поставил Глава республики, эту задачу всем нам поставил наш Президент, и она будет решена.Руслан Хабибов, заместитель Премьер-министра Правительства, министр спорта Республики Башкортостан
Это, знаете, наверное, самое важное, чтобы их сюда привезти, их подготовить и чтобы они увидели, что они могут быть героями и на спортивной арене.Рима Баталова, депутат Государственной думы России, многократная чемпионка Паралимпийских игр, мира и Европы по лёгкой атлетике
Соревнования пройдут в Ханты-Мансийском автономном округе с 12 по 18 марта. Организаторы надеются, что и другие спортсмены, получившие ранения, вдохновятся примером участников и тоже начнут вести активный образ жизни.