В Уфе завершились соревнования по фехтованию среди спортсменов с ОВЗ

В Уфе завершились Всероссийские соревнования по фехтованию среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Участие в них приняли более 70 сильнейших фехтовальщиков-паралимпийцев из разных регионов страны, в том числе спортсмены из Донецкой народной Республики. Они выступали в категориях A, B и C в трех видах оружия.

В новый сезон — с новыми силами. На уфимских дорожках сильнейшие фехтовальщики-паралимпийцы. Столица нашей Республики регулярно принимает турниры среди колясочников. За год здесь проходит 5 стартов самого высокого уровня по фехтованию на колясках.

Перед всероссийским стартом фехтовальщики провели двухнедельные сборы в центре спортивной подготовки имени Римы Баталовой. Здесь спортсмены и тренировались, и проживали. Ведь тут созданы все условия для фехтовальщиков-колясочников.

В 2015-м году Владислав Шинкарь лишился обеих ног, но это не помешало ему найти себя в фехтовании. Занимается он не так давно, всего 2 года, но за это время сумел выполнить норматив мастера спорта России. И помимо этого становился призёром на соревнованиях всероссийского и международного уровней. Так и на уфимском старте Владислав в командном первенстве завоевал бронзу.

Екатерина Рыжакова, старший тренер сборной России по женской сабле /г. Омск/

В принципе, для себя неплохо выступил, хорошая атмосфера. Здесь всегда нас хорошо встречают. Был серьезный накал борьбы, готовимся уже к следующим соревнованиям, которые также у вас здесь пройдут, чемпионат России, поэтому это были такие проверочные старты, но тем не менее была бескомпромиссная, честная борьба, и я доволен своим результатом.

Владислав Шинкарь, бронзовый призёр всероссийских соревнований по фехтованию на колясках

Никита Нагаев, Альбина Давлятова, Тимур Хаматшин и другие представители Башкортостана продолжают из года в год выступать и приносить медали в копилку нашей Республики. К примеру, в заключительный соревновательный день наша сборная стала победителем в мужской сабле. А Альбина Давлятова завоевала золото у женщин.

Фото №1 - В Уфе завершились соревнования по фехтованию среди спортсменов с ОВЗ

Впервые в соревнованиях по фехтованию на колясках приняли участие представители Смоленской области, Екатеринбурга, а также ветераны специальной военной операции из Московской области. Присоединились к занятиям они лишь 2 месяца назад и уже выступают в соревнованиях. В Уфе они сражались на шпагах и рапирах.

У нас теперь ребята из СВО присоединились, уже у нас где-то 7 человек-свошников. Все они еще имеют военные звания: капитан, старший лейтенант, прапорщик и рядовой. Фехтование — это сложный вид спорта, поэтому ждать от них каких-то результатов за 2 месяца, но все равно сражались ребята, наносили удары, уколы.

Хасан Исмаилов, главный тренер сборной России по фехтованию для лиц с ПОДА

Сейчас фехтовальщики отправятся на учебно-тренировочные сборы на озеро «Круглое». Там они будут готовится к главному старту сезона — Чемпионату России, который пройдет в начале апреля в Уфе.

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