В Уфе завершились соревнования по фехтованию среди спортсменов с ОВЗ

У нас теперь ребята из СВО присоединились, уже у нас где-то 7 человек-свошников. Все они еще имеют военные звания: капитан, старший лейтенант, прапорщик и рядовой. Фехтование — это сложный вид спорта, поэтому ждать от них каких-то результатов за 2 месяца, но все равно сражались ребята, наносили удары, уколы.

Хасан Исмаилов, главный тренер сборной России по фехтованию для лиц с ПОДА