В Уфе завершились соревнования по фехтованию среди спортсменов с ОВЗ

В Уфе завершились Всероссийские соревнования по фехтованию среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Участие в них приняли более 70 сильнейших фехтовальщиков-паралимпийцев из разных регионов страны, в том числе спортсмены из Донецкой народной Республики. Они выступали в категориях A, B и C в трех видах оружия.
В новый сезон — с новыми силами. На уфимских дорожках сильнейшие фехтовальщики-паралимпийцы. Столица нашей Республики регулярно принимает турниры среди колясочников. За год здесь проходит 5 стартов самого высокого уровня по фехтованию на колясках.
Перед всероссийским стартом фехтовальщики провели двухнедельные сборы в центре спортивной подготовки имени Римы Баталовой. Здесь спортсмены и тренировались, и проживали. Ведь тут созданы все условия для фехтовальщиков-колясочников.
Никита Нагаев, Альбина Давлятова, Тимур Хаматшин и другие представители Башкортостана продолжают из года в год выступать и приносить медали в копилку нашей Республики. К примеру, в заключительный соревновательный день наша сборная стала победителем в мужской сабле. А Альбина Давлятова завоевала золото у женщин.
Впервые в соревнованиях по фехтованию на колясках приняли участие представители Смоленской области, Екатеринбурга, а также ветераны специальной военной операции из Московской области. Присоединились к занятиям они лишь 2 месяца назад и уже выступают в соревнованиях. В Уфе они сражались на шпагах и рапирах.
Сейчас фехтовальщики отправятся на учебно-тренировочные сборы на озеро «Круглое». Там они будут готовится к главному старту сезона — Чемпионату России, который пройдет в начале апреля в Уфе.