Сборная Башкирии завоевала медали чемпионата ПФО по универсальному бою

Две тысячи участников из 15 регионов страны. В Уфе масштабно прошел Межрегиональный форум «Марафон боевых искусств». Состязания считаются отборочными на предстоящие Евразийские игры, которые также пройдут в столице республики.
В церемонии открытия приняли участие руководители общероссийских и республиканских спортивных федераций единоборств. Показательные выступления подготовили ушуисты. Сертификат мастерской степени первый дан вручили Виктории Храмовой, Кириллу и Данилу Вавиловым и Егору Латыпову.
В течение двух дней за награды форума боролись представители прикладного рукопашного боя и самообороны, всестилевого каратэ и боевого единоборства «Комбат», и ушу. Все мероприятия Российского Союза боевых искусств в этом году приурочены к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.