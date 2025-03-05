Сборная Башкирии завоевала медали чемпионата ПФО по универсальному бою

Две тысячи участников из 15 регионов страны. В Уфе масштабно прошел Межрегиональный форум «Марафон боевых искусств». Состязания считаются отборочными на предстоящие Евразийские игры, которые также пройдут в столице республики.

В церемонии открытия приняли участие руководители общероссийских и республиканских спортивных федераций единоборств. Показательные выступления подготовили ушуисты. Сертификат мастерской степени первый дан вручили Виктории Храмовой, Кириллу и Данилу Вавиловым и Егору Латыпову.