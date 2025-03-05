Сборная Башкирии завоевала медали чемпионата ПФО по универсальному бою

Ну да, для меня это большие соревнования, первый раз я на ПФО выступал по РБ. Приехал я туда, естественно, был уверен в своей победе. Туда ехать неуверенным нет смысла.

Денис Нургалиев, кандидат в мастера спорта по универсальному бою