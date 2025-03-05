Сборная Башкирии завоевала медали чемпионата ПФО по универсальному бою

Чемпионат и первенство Приволжского федерального округа в дисциплине «Средства защиты» прошли в Казани. В турнире участвовали более 330 спортсменов из 9 субъектов России. Башкортостан представляли 52 борца. В чемпионате среди мужчин наша команда заняла второе место.
Дисциплина «Средства защиты» в универсальном бое существует меньше года. За этот срок два представителя Башкортостана выполнили нормативы мастера спорта, 12 — кандидата в мастера спорта. Среди спортсменов есть чемпионы мира и призеры мирового первенства, обладатели Кубка России, победители различных всероссийских соревнований.