Сборная Башкирии завоевала медали чемпионата ПФО по универсальному бою

Чемпионат и первенство Приволжского федерального округа в дисциплине «Средства защиты» прошли в Казани. В турнире участвовали более 330 спортсменов из 9 субъектов России. Башкортостан представляли 52 борца. В чемпионате среди мужчин наша команда заняла второе место.

Ну да, для меня это большие соревнования, первый раз я на ПФО выступал по РБ. Приехал я туда, естественно, был уверен в своей победе. Туда ехать неуверенным нет смысла.

Денис Нургалиев, кандидат в мастера спорта по универсальному бою

Соревнования прошли очень хорошо, но результатом не довольны, потому что уступили в финале. Готовимся дальше на первенство России.

Максим Мардареев, серебряный призёр соревнований

Дисциплина «Средства защиты» в универсальном бое существует меньше года. За этот срок два представителя Башкортостана выполнили нормативы мастера спорта, 12 — кандидата в мастера спорта. Среди спортсменов есть чемпионы мира и призеры мирового первенства, обладатели Кубка России, победители различных всероссийских соревнований.

У нас очень полный, насыщенный график. Часть спортсменов у нас отправляются на чемпионат и первенство ПФО по смешанному боевому единоборству. Также мы в марте месяце летим в Питер сборной командой для участия в Первенстве России по универсальному бою в дисциплине «средства защиты».

Вячеслав Жук, вице-президент регионального отделения Всероссийской федерации универсального боя, учредитель академии ММА
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