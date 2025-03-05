В Башкирии учёные разрабатывают антидепрессанты нового вида

В Башкирии учёные вывели молекулу, которая поможет в создании антидепрессантов нового вида. Исследования направлены на разработку лекарственного средства, которое превзойдёт существующие по эффективности и безопасности. Этим занимаются в лаборатории БГМУ на базе уфимского кампуса.

Мыши, как люди, могут испытать депрессию, отчаяние и другие эмоции. Поэтому идеально подходят для испытаний новых веществ. Вот и в этот раз сотрудники лаборатории ввели подопытным особый компонент, чтобы оценить, как изменится поведение животных.

Ученые БГМУ открыли молекулу с антидепрессивной активностью. Она может стать основой для создания препарата нового вида на базе вещества-тиетана. Его производные, как показали исследования, малотоксичны.

Помимо исследования на мышах, ученые проводят моделирование и с помощью компьютера. В базу загружены молекулы различных веществ. Настройка программы позволяет вычислить, как они будут взаимодействовать друг с другом. По этой же схеме здесь смотрят, как новое соединение ведет себя в различных условиях.

Путь создания лекарства небыстрый. Прежде чем молекула станет лекарственным препаратом, может уйти 10 лет и больше. Такие проекты требуют долгосрочной поддержки. Поэтому логично, что в Башкортостане создали новый госкомитет по научно-технологическому развитию, который будет курировать передовые исследования. Через развитие науки регион намерен не только сохранить интеллектуальное лидерство в ПФО, но и стать центром притяжения для талантливых исследователей со всей страны.

Реформа отражает комплексный подход к вызовам времени: от импортозамещения до технологического суверенитета. Причем главное — не просто исследования, но и внедрение их в производство.

Мы неоднократно говорили, что связываем развитие экономики с более глубокой кооперацией с достижениями науки, - отметил Глава региона. - Для этого нам нужен самостоятельный орган, который будет за это отвечать. Объем работы очень большой. 15 марта состоится защита трех заявок наших вузов на «Приоритет 2030», это дает толчок развитию научных исследований, это хорошее федеральное финансирование. Радий Хабиров