В Башкирии учёные разрабатывают антидепрессанты нового вида

В Башкирии учёные вывели молекулу, которая поможет в создании антидепрессантов нового вида. Исследования направлены на разработку лекарственного средства, которое превзойдёт существующие по эффективности и безопасности. Этим занимаются в лаборатории БГМУ на базе уфимского кампуса.
Мыши, как люди, могут испытать депрессию, отчаяние и другие эмоции. Поэтому идеально подходят для испытаний новых веществ. Вот и в этот раз сотрудники лаборатории ввели подопытным особый компонент, чтобы оценить, как изменится поведение животных.
Ученые БГМУ открыли молекулу с антидепрессивной активностью. Она может стать основой для создания препарата нового вида на базе вещества-тиетана. Его производные, как показали исследования, малотоксичны.
Помимо исследования на мышах, ученые проводят моделирование и с помощью компьютера. В базу загружены молекулы различных веществ. Настройка программы позволяет вычислить, как они будут взаимодействовать друг с другом. По этой же схеме здесь смотрят, как новое соединение ведет себя в различных условиях.
Путь создания лекарства небыстрый. Прежде чем молекула станет лекарственным препаратом, может уйти 10 лет и больше. Такие проекты требуют долгосрочной поддержки. Поэтому логично, что в Башкортостане создали новый госкомитет по научно-технологическому развитию, который будет курировать передовые исследования. Через развитие науки регион намерен не только сохранить интеллектуальное лидерство в ПФО, но и стать центром притяжения для талантливых исследователей со всей страны.
Реформа отражает комплексный подход к вызовам времени: от импортозамещения до технологического суверенитета. Причем главное — не просто исследования, но и внедрение их в производство.
И, конечно, это поможет решать кадровый вопрос. В республике уже взяли курс на поддержку молодых ученых через стипендиальные программы, грантовые конкурсы и создание современных кампусов. Созданный по инициативе главы республики новый госкомитет позволит усилить эту работу.