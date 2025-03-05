В Башкирии садоводам пришли многомиллионные счета за электричество

Вместо дачи — в суд. Сегодня в Уфимском районном суде Башкортостана начались разбирательства по делу садоводов, которых обвинили в неуплате 116 миллионов рублей. Пенсионерам пришел такой счет от РЖД, когда компания обнаружила, что к их сетям подключились дачники. Те уверяют, что ни о чём подобном не знали сами. По их словам, хитрую схему провернул владелец одного из участков — бывший председатель СНТ.

Вместо того чтобы готовиться к дачному сезону, садоводы СНТ «Локомотив» вынуждены копаться в бумагах и обивать пороги суда. Они пытаются доказать, что не могли потребить электроэнергии на сумму свыше ста миллионов рублей. А всё это, по их словам, проделки бывшего председателя СНТ, который эти деньги «намайнил» прямо на своем участке.

Садоводы СНТ «Локомотив» в январе этого года внезапно узнали, что они злостные неплательщики. Согласно бумагам и постановлениям, они задолжали РЖД сумму в 116 миллионов рублей. Эта цифра нарисовалась за потребленную электроэнергию. Большая часть садоводов — люди преклонного возраста, которые там зимой не живут. И для всех «такая новость» стала шокирующей.

Садоводы провели свое расследование и вместе с нашей съёмочной группой попали на участок бывшего председателя СНТ. Если верить людям, то тут была настоящая майнинговая ферма.

Также садоводы выяснили, что трансформатор, который экс-председатель покупал за их деньги, был подключен к РЖД самовольно. Начальника участка железной дороги за эти манипуляции, кстати, уволили. А правоохранительные органы возбудили уголовное дело.

Сам бывший председатель СНТ трубки телефона не берет. На заседания не приходит. Ответ держит его представитель. Который сегодня заявил, что тот к СНТ никакого отношения не имеет. И вообще участка у него там нет.

Однако бумаги на руках у садоводов говорят об обратном. С 2019 года он являлся председателем СНТ. И всегда проживал на своем участке. Вопросов остается еще много. Поэтому заседание отложили на 18 апреля.

Тогда должны явиться представители Энергосбытовой компании, куда и платили садоводы. Кроме того, предоставить суду документы будет обязана и казначей СНТ. Именно через нее проходили все платежи.