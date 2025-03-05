В эти выходные в Уфе состоится чемпионат России по шорт-треку в многоборье. На льду Центра имени Елистратова соберутся сильнейшие спортсмены России. Этими состязаниями они завершат сезон.

Им предстоит преодолеть три дистанции: 1500, 500 и 1000 метров. Сильнейшие проходят в суперфинал. Победитель и призеры определяются по сумме очков, набранных на четырёх дистанциях.

Участники чемпионата уже прибывают в столицу республики. Чуть больше времени привыкнуть к уфимскому льду было у сборников, кто тренируется под руководством Андрея Максимова. Ранее спортсмены поработали на скоростных тренировках. Накануне стартов их объем уменьшили, чтобы к чемпионату шорт-трекисты подошли на пике формы. Также в занятии добавили упражнения на тактику.