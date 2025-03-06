В ТПП Башкирии подвели итоги работы в 2024 году

Представители Торгово-промышленной палаты Башкортостана планируют в текущем году принять участие в разработке 31 федерального законопроекта, которые затрагивают налоговую, финансовую и промышленную сферы, а также вопросы охраны окружающей среды и защиты прав предпринимателей.

На базе ТПП республики состоялось выездное заседание комитета Госсобрания региона по промышленности, инновационному развитию, торговле, предпринимательству и туризму. Одним из вопросов как раз было подведение итогов деятельности палаты в 2024 году.