Под Уфой произошел мощный хлопок в квартире

В результате сильного хлопка, произошедшего в одной из квартир поселка Михайловка Уфимского района, пострадали мужчина и женщина. Три человека смогли эвакуироваться из здания самостоятельно, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

По информации ведомства, сегодня утром, 6 марта, в двухэтажном доме произошел выброс горючих паров, который привел к хлопку. На вызов оперативно прибыли пожарные и другие экстренные службы. Возгорание, площадью 4 кв.м., ликвидировано.

На месте работают следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС России, также прибыл временно и.о. начальника ГУ МЧС России по Башкирии Эдуард Идрисов для оценки ситуации и принятия необходимых мер.

По предварительной версии дознавателя, произошло резкое воспламенение паров при изготовлении спиртных напитков в результате нарушения технологического процесса.