В МинЖКХ и Госжилнадзоре Башкирии подвели итоги 2024 года

Более 8 миллиардов рублей на замену сетей тепло- и водоснабжения, строительство канализационных насосных станций. В ближайшие три года в рамках нового национального проекта «Инфраструктура для жизни» в Башкортостане планируется масштабная модернизация коммунального хозяйства.

В Уфе прошло заседание совместной коллегии Министерства ЖКХ республики и Госкомитета по жилищному и строительному надзору. На мероприятии были рассмотрены основные итоги деятельности ведомств за 2024 год и озвучены целевые задачи на ближайшую перспективу.