В Уфе для ветерана СВО адаптируют жилье

Радик Ильясов с позывным «Ридик» был заместителем командира штурмовой группы, получил ранение в ноябре 2023 года. Боец обратился в фонд «Защитники Отечества».
Сейчас ветеран уже вошел в состав сборной республики, участвует в соревнованиях по биатлону, волейболу сидя и стрельбе из лука. Чтобы решить и бытовые вопросы, на дом пришли специалисты.
Обследовали не только квартиру, но и прилегающую территорию. Это и парковочные места, и наличие пандусов. Обеспечить данные удобства должна будет либо управляющая компания, либо местная администрация. А вот непосредственно внутри помещения, начиная от двери, адаптирует уже фонд «Защитники Отечества».