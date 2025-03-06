В Уфе для ветерана СВО адаптируют жилье

Радик Ильясов с позывным «Ридик» был заместителем командира штурмовой группы, получил ранение в ноябре 2023 года. Боец обратился в фонд «Защитники Отечества».

Сейчас ветеран уже вошел в состав сборной республики, участвует в соревнованиях по биатлону, волейболу сидя и стрельбе из лука. Чтобы решить и бытовые вопросы, на дом пришли специалисты.