Врачи Уфы помогли роженице с осложнениями и выходили малыша

Врачи перинатального центра РКБ им. Куватова спасли жизнь 38-летней роженицы, которая столкнулась с тяжёлыми осложнениями.

Женщина поступила в медицинское учреждение с жалобами на проблемы с вынашиванием. У пациентки выявили склонность к образованию тромбов, открытие шейки матки, сниженную функцию щитовидной железы, хронический гастрит и воспаление почек. Чтобы сохранить беременность, женщине было установлено специальное кольцо. Устройство поддерживало шейку матки. Это помогло снизить давление и риск преждевременных родов.

На 28 неделе беременности произошло излитие околоплодных вод и активизация инфекции. Было проведено экстренное кесарево сечение. Малыш родился ростом 37 см и весом 1150 гр. В тяжёлом состоянии ребёнка перевели в реанимацию. К счастью, состояние малыша стабилизировалось.

И мама, и ребёнок были выписаны после длительной реабилитации.